Les skieurs Livio Hiltbrand et Stefanie Grob ainsi que le relais d'athlétisme des moins de 20 ans ont été honorés par l'Aide sportive suisse en tant que jeunes sportifs de l'année 2023.

Les lauréats ont été désignés lors d'un vote public, complété par un jury composé de cinq spécialistes. Le prix d'encouragement de la Fondation de l'Aide sportive suisse, décerné pour la 42e fois, est doté de 12'000 francs (individuel) ou de 15'000 francs (équipe). Par le passé, les futurs champions olympiques Marco Odermatt, Belinda Bencic, Nicola Spirig ou Nino Schurter ont fait partie des lauréats.

Le Bernois de 20 ans Livio Hiltbrand a remporté la médaille d'or en Super-G et le bronze en descente lors des Championnats du monde juniors 2023. L'Appenzelloise du même âge a récolté quatre médailles (2 en or, 2 en argent). Les jeunes Alexis Hirsiger, Joël Csontos, Jonathan Gou Gomez, Manuel Gerber et Mathieu Chèvre ont couru vers la première médaille d'or suisse aux Championnats d'Europe des moins de 20 ans en Israël.

