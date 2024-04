Linda Indergand a enfin vu le bout du tunnel. L'Uranaise a pris la deuxième place de l'épreuve sprint Coupe du monde d'Araxa au Brésil pour signer son premier podium depuis sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo 2021.

Linda Indergand a décroché la deuxième place (image d’illustration). KEYSTONE

ATS

La victoire est revenue à l'Américaine Haley Batten dans une course marquée par la chute d'Alessandra Keller. La Nidwaldienne a pu toutefois revenir dans le jeu avant de perdre le sprint pour la troisième place.

En l'absence de Mathias Flüciker malade, les Suisses n'ont pas tenu les premiers rôles dans la course masculine remportée par le Français Victor Koretzky. A une dizaine de secondes du vainqueur, Filippo Colombo et Thomas Litscher ont dû se contenter des sixième et septième places.

ats