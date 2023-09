Le Suisse Rémi Bonnet et l'Américaine Sophia Laukli se sont imposés samedi matin dans la montée de Pikes Peak (Colorado, Etats-Unis), course de trail de 21 km avec 2382 mètres de dénivelé positif comptant pour le circuit élite Golden Trail World Series.

Remi Bonnet en action KEYSTONE

Spécialiste des montées, Bonnet (28 ans), tenant du titre, a écrasé la course en 2 heures et 20 secondes, près de quatre minutes devant le Kényan Patrick Kipngeno, deuxième de Sierre-Zinal en août, et plus de sept minutes devant l'Américain Eli Hemming.

Sophia Laukli (23 ans), également membre de l'équipe nationale américaine de ski de fond, a pris la 39e place du scratch (classement hommes et femmes confondus) pour dominer le classement féminin en 2 heures 35 min 54 sec, près de quatre minutes devant la Suissesse Judith Wyder et une autre Américaine, Anna Gibson.

ATS