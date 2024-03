L'Américain Matteo Jorgenson a remporté mercredi la course A travers la Flandre, marquée par l'abandon de son coéquipier et favori Wout Van Aert, victime d'une chute violente à quatre jours du Tour des Flandres. Stefan Küng a pris la troisième place.

Une course intense, au match pour la gagne jusque dans les ultimes kilomètres, et c'est finalement la 3e place pour Stefan Küng sur A Travers la Flandre 🥉



Le succès est revenu à Matteo Jorgenson.



𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑙𝑒, 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 𝐾𝑢̈𝑛𝑔… pic.twitter.com/IgqCFPeTkw — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 27, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

Déjà vainqueur de Paris-Nice cette année, le coureur de Visma-Lease a bike s'est extirpé d'un groupe de six coureurs (avec aussi Küng, Abrahamsen, De Bondt, Benoot et Tarling) à sept kilomètres du but pour s'imposer en solitaire à Waregem.

Cette victoire met un peu de baume au coeur de l'équipe néerlandaise après l'abandon de son leader Wout Van Aert lors d'une chute terrible à 67 km de l'arrivée. Le Belge a été conduit à l'hôpital à quatre jours du Tour des Flandres et une semaine et demie de Paris-Roubaix.