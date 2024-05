Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont atteint in extremis les quarts de finale du tournoi Elite16 de Brasilia. La paire helvétique a sauvé six balles de match dans le deuxième set.

ATS

Les deux Suissesses ont marqué de nouveaux précieux points dans la course à l'une des places convoitées pour les Jeux olympiques de Paris. Seul duo helvétique à avoir atteint le tour à élimination directe dans la capitale brésilienne, elles ont remporté leur huitième de finale qui les opposait aux Canadiennes Humana-Paredes/Wilkerson.

Après avoir perdu le premier set, la Lucernoise de 24 ans et la Bernoise de 26 ans ont été menées 17-20 dans la deuxième manche et ont sauvé six balles de match. Les Suissesses ont ensuite gagné le set décisif 15-10.

Trois semaines après avoir remporté pour la première fois un tournoi de deuxième catégorie au Mexique, Böbner/Vergé-Dépré font désormais sensation au plus haut niveau. En quart de finale, elles affronteront les Brésiliennes Agatha/Rebecca.

ck, ats