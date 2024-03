Plusieurs nations étrangères dont la Pologne vont envoyer des renforts militaires et policiers pour aider à sécuriser les JO à Paris cet été. La France se trouve en alerte maximale face à la menace d'attentats.

Sebastien Lecornu, le ministre français des Armées. KEYSTONE

ATS

«Plusieurs nations étrangères vont nous renforcer dans certains domaines critiques, comme les capacités cynophiles, où les besoins sont énormes» pendant les JO, selon le ministère français des Armées. Il n'a pas précisé quelles nations étaient concernées.

Afin de sécuriser les Jeux face aux menaces de toute part, près de 45'000 policiers et gendarmes seront mobilisés en Ile-de-France pour la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine le 26 juillet. D'après les derniers chiffres en date, 18'000 militaires français interviendront également lors des Jeux, en plus des quelque 35'000 policiers et gendarmes.

Plus tôt jeudi, la Pologne, par la voix de son ministre de la Défense, avait annoncé son implication. «Les forces armées polonaises rejoindront la coalition internationale mise en place par la France pour soutenir la préparation et la sécurité des Jeux olympiques d'été 2024», a déclaré sur le réseau social X Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sans préciser le nombre de soldats déployé. Cela comprend «des chiens renifleurs» avec pour mission «des opérations de détection d'explosifs et de lutte contre le terrorisme».

ATS