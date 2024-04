Pas toujours très convaincant, le Barça a empoché les trois points de la victoire samedi à Cadix, en s'imposant 1-0, à trois jours de son quart de finale retour de Ligue des champions à Paris.

Cádiz – Barcelona 0-1 LaLiga, 31ème journée, Saison 23/24 13.04.2024

AFP Nicolas Larchevêque

Avec ce succès obtenu sur le terrain d'une équipe relégable grâce à un but de Joao Félix, le quatrième d'affilée en Liga, le Barça (70 points) reste solidement accroché à sa 2e place du championnat, à huit points du Real Madrid, et cinq points devant Gérone, battu plus tôt par l'Atlético Madrid, 4e avec 61 points.

Seuls trois des titulaires de la rencontre de mercredi à Paris (victoire 3-2 des Catalans) étaient sur la pelouse au coup d'envoi (Marc-André Ter Stegen, Pau Cubarsi et Sergi Roberto), signe que le match retour de mardi était bien dans la tête de l'entraîneur barcelonais Xavi Hernandez.

Longtemps dominateurs mais sans être dangereux, les Barcelonais ont finalement débloqué la situation sur un corner, joliment repris d'un retourné gagnant par Joao Félix, auteur de son 7e but de la saison à la 37e. Quelques minutes plus tard, Fermin Lopez passait tout près de doubler la mise pour les Catalans, mais sa frappe était sauvée sur la ligne par Chust (43e).

Bousculés en début de seconde période, les Barcelonais ont peu à peu repris le contrôle du jeu, à la faveur notamment des rentrées de Lamine Yamal, Jules Koundé et Pedri (62e), mais sans jamais réussir à se mettre à l'abri et en se faisant même parfois peur, comme sur cette belle frappe de Samassekou, sortie par Ter Stegen au prix d'une belle détente (79e).

Pas très brillant, mais finalement suffisant en attendant le choc à Paris, puis le clasico, la semaine prochaine à Santiago Bernabeu. Cadix, de son côté, reste 18e de Liga, à trois points du Celta Vigo, 17e et première équipe hors de la zone rouge.