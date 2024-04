L'entraineur du Paris Saint-Germain Luis Enrique, en lice pour faire un triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions, a estimé vivre «un moment splendide» avec le club de la capitale, alors que le PSG peut être sacré en L1 samedi contre Le Havre.

Luis Enrique est un homme heureux en ce moment. IMAGO

AFP Clara Francey

«On arrive en fin de saison dans des circonstances positives. On est dans un moment splendide, on a presque tous les joueurs disponibles sauf Presnel Kimpembe et Sergio Rico. Ils ont tous des chances de jouer, les supporters sont heureux, cette fin de saison est très positive», a expliqué l'entraîneur parisien en conférence de presse, à la veille de la rencontre (21h00) face au Havre (16e).

Alors que la demi-finale aller de Ligue des champions contre Dortmund approche (mercredi), l'Espagnol pourrait faire largement tourner samedi : «Je vais continuer de la même façon, en changeant des joueurs, pourquoi je changerais ? Ce qui change, c'est que si demain on gagne, on sera champion de façon officielle et le faire devant nos supporters, c'est l'idéal», a-t-il assuré.

Paris Saint-Germain - Havre Athletic Club sa 27.04. 20:40 - 23:00 ∙ blue Sports Live ∙ Paris Saint-Germain - Havre Athletic Club Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 1j 4h et 43min 47sec

Interrogé sur le niveau supérieur de son équipe actuellement, Luis Enrique a répondu: «oui, il y a plus de maturité maintenant qu'en févier. Mais cela fait partie d'un processus, le PSG a changé beaucoup de choses depuis cet été. C'est une période et un cycle de construction, on verra à la fin de saison ce qu'on a réussi à accomplir. Et je suis convaincu que l'année prochaine, on sera encore meilleur».

Concernant le jeune «titi» parisien Senny Mayulu, 17 ans, qu'il a titularisé à deux reprises en L1 et notamment mercredi contre Lorient, l'Espagnol a estimé que c'était un jouer «parfait pour (s)on type de jeu».

«Je suis très content qu'il continue au club et qu'il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur», a-t-il annoncé, alors que le milieu de terrain pourrait signer son premier contrat professionnel au PSG.