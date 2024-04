Everton a été sanctionné par la ligue anglaise d'un retrait de deux points au classement. Ceci pour non-respect des règles financières concernant la période se terminant en 2022/23, a annoncé lundi le club de Liverpool.

Everton, entraîné par Sean Dyche, a écopé de deux nouveaux points de pénalité. IMAGO

ATS

Plus tôt dans la saison, les «Toffees» ont déjà été frappés d'un retrait de points pour une violation des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League pour la période se terminant en 2021/22. Ce retrait de dix points, annoncé en novembre, a ensuite été réduit à six en appel en février.

Au classement, la nouvelle sanction relègue les «Merseysiders», actuellement dirigés par Sean Dyche, à la 16e place du championnat d'Angleterre avec 27 points, soit deux de plus que l'actuel premier relégable Luton Town (18e). Le club a annoncé son intention de vouloir faire appel.

Everton, institution du football anglais, a remporté neuf fois le championnat d'Angleterre et joue sans interruption en première division depuis 1954.

ATS