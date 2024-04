La Premier League introduira la saison prochaine une technologie de détection du hors-jeu semi-automatique. Elle espère ainsi réduire le temps nécessaire aux décisions de l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

La Premier League introduira la saison prochaine une technologie de détection du hors-jeu semi-automatique. IMAGO/Uwe Kraft

ATS

Réunis ce jeudi, les actionnaires, soit les clubs de première division, ont accepté à l'unanimité d'introduire le système. Il devrait réduire d'environ 30 secondes la durée moyenne d'une vérification de hors-jeu par la VAR.

«La technologie permettra un placement plus rapide et cohérent de la ligne de hors-jeu virtuelle, basé sur le suivi visuel des joueurs, et produira des graphiques de diffusion de haute qualité afin d'améliorer l'expérience des supporters dans le stade et lors des retransmissions», indique un communiqué de la Premier League.

Déjà utilisée au Mondial 2022

Cette technologie du hors-jeu semi-automatisé a été utilisée par la FIFA lors de la Coupe du monde masculine 2022 au Qatar, après avoir effectué une série d'essais, notamment lors du Mondial des clubs. Elle est également utilisée en Ligue des champions et en Serie A italienne.

Les arbitres devront toujours se prononcer sur des éléments subjectifs, tels que la question de savoir si un joueur en position de hors-jeu interfère avec le jeu. La Premier League n'a pas révélé le nom du partenaire technologique avec lequel elle travaillera et il est entendu qu'aucun contrat n'a encore été signé. Elle envisage d'introduire ce système après l'une des trêves internationales de septembre, octobre et novembre.

AFP