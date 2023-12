L'ancien attaquant du Barça, du PSG et de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic va revenir dans l'encadrement du club italien comme conseiller, a annoncé lundi le propriétaire des Rossoneri, le fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners.

Zlatan Ibrahimovic est de retour au Milan AC. Il a été nommé au sein du bureau exécutif du club. KEYSTONE

Le Suédois, qui a fini sa carrière de 2020 à 2023 à l'AC Milan après y avoir déjà évolué entre 2010 et 2012, sera «conseiller spécial auprès des propriétaires et des membres de l'encadrement» du club italien, précise RedBird dans un communiqué.

L'attaquant, qui a aussi évolué notamment à l'Ajax Amsterdam, à la Juventus Turin, à Manchester United et à l'Inter Milan, deviendra également «partenaire opérationnel» pour «le portefeuille d'investissement dans les sports, les médias et les activités de divertissement» de la société.

Au Milan, «Ibra» devra «développer des joueurs et des méthodes d'entraînement de haute performance, faire progresser l'AC Milan comme marque globale et œuvrer pour ses intérêts commerciaux, et soutenir des projets stratégiques d'importance, comme le nouveau stade pour le club», ajoute encore le fonds dans ce communiqué.

Pour RedBird, le Suédois «aidera à identifier et évaluer de nouvelles opportunités d'investissement, et conseillera les sociétés du portefeuille de RedBird sur des projets commerciaux, des stratégies digitales ou de développement des marques».

Ibrahimovic a pris sa retraite à 41 ans en juin dernier. Revenu à Milan fin 2019, il avait été sacré champion d'Italie en 2022, mais sa dernière saison a été gâchée par de nombreuses blessures, qui ne l'avaient toutefois pas empêché de devenir le buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A en mars 2023 en marquant sur le terrain de l'Udinese lors d'une victoire 3-1.

Il compte à son riche palmarès de nombreux titres de champion: deux aux Pays-Bas, cinq en Italie (trois avec l'Inter, deux avec Milan), un en Espagne et quatre en France.

Entre son passage à Manchester United et son retour à Milan, il avait aussi porté les couleurs du Los Angeles Galaxy de mars 2018 à novembre 2019.