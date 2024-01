Combien a touché Sarrazin après son double exploit à Kitzbühel ?

Cyprien Sarrazin, l'étoile montante du ski alpin français, a récemment marqué l'histoire du sport. À 29 ans, le natif de Gap, Hautes-Alpes, a brillé en remportant non pas une, mais deux victoires consécutives sur la piste légendaire de Kitzbühel, un doublé qui reste rare dans l'histoire de cette discipline.

Ancien géantiste reconverti il y a à peine plus d'une saison, Cyprien Sarrazin ne comptait que deux podiums en Coupe du monde à l'entame de l'hiver. Mais il ne quitte plus les premières places depuis un mois. IMAGO

Ce doublé remarquable, comme Beat Feuz en 2021 et Luc Alphand en 1995, vient couronner une série de performances impressionnantes cet hiver. Il a également une répercussion significative sur sa situation financière.

Pour chaque victoire à Kitzbühel, Sarrazin a empoché 100'000.-- CHF. Comme le relève «Le Figaro», en additionnant ses autres triomphes - à Bormio, Wengen, et deux fois à Kitzbühel, ainsi qu'un récent podium - les gains totaux de Sarrazin pour la saison s'élèvent à 345'000.--.

Cette réussite financière contraste fortement avec les années plus difficiles qu'il a traversées, comme en 2021 où ses gains en compétition n'avaient atteint que 2'750.--.

Les gains de Cyprien Sarrazin depuis 2016. FIS

Malgré ces périodes plus sombres, l'athlète a toujours persévéré, accumulant des résultats prometteurs, comme des quatrièmes places à Val Gardena et d'autres succès notables à Bormio et Wengen.

Sa récente ascension le positionne désormais parmi les skieurs alpins français les plus titrés, une récompense bien méritée pour cet athlète du CO Dévoluy, longtemps à la recherche de la consécration et qui a su rebondir après des années de déceptions.