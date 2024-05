Athlète la plus titrée et la plus médaillée des Jeux olympiques d'hiver, l'ex-fondeuse Marit Bjørgen va revenir dans l'équipe féminine norvégienne. Elle a été nommée entraîneure adjointe, a annoncé vendredi la Fédération norvégienne de ski.

Marit Bjørgen est de retour dans l'équipe féminine norvégienne de ski de fond. IMAGO/NTB

ATS

«J'ai eu des papillons dans le ventre», a confié lors d'une conférence de presse Bjørgen, 44 ans, approchée il y a près d'un mois par la fédération. La «reine Marit», l'un de ses surnoms en Norvège, avait raccroché les skis en 2018 à l'âge de 38 ans.

Avec 15 médailles olympiques (8 en or, 4 en argent, 3 de bronze), elle est l'athlète la plus prolifique de l'histoire des JO d'hiver. Elle compte aussi 26 médailles aux Championnats du monde, dont 18 en or, et 114 titres individuels en Coupe du monde.

ATS