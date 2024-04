Swiss-Ski va perdre sa directrice du secteur nordique Guri Knotten. La Norvégienne âgée de 49 ans a décidé de retourner dans son pays après deux ans en Suisse. Son contrat se terminera à fin août.

A la tête du ski nordique helvète depuis 2022, Guri Knotten quittera son poste fin août. KEYSTONE

ATS

De par ses fonctions, Guri Knotten était responsable du ski de fond, du saut, du combiné nordique et du biathlon. «La décision de quitter Swiss-Ski a été difficile à prendre. J'ai passé deux années passionnantes sur le plan professionnel», a-t-elle dit selon le communiqué de la Fédération.

Pour diriger et établir les stratégies des quatre disciplines de son ressort, une forte présence en Suisse est indispensable. «Ces derniers mois, j'ai de plus en plus senti que j'avais besoin de mon environnement familial. C'est pourquoi je veux désormais à nouveau travailler en Norvège», a expliqué Guri Knotten.

La question de sa succession à Swiss-Ski n'a pas encore été réglée.

dom, ats