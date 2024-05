Kastriot Imeri n'avait plus foulé les pelouses de Super League depuis septembre passé. Le Genevois des Young Boys a dû subir une opération au genou droit en raison d'une déchirure du ligament extérieur. Il a désormais retrouvé le jeu et est revenu pour «blue Sport» sur ses longs mois de convalescence.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Septembre dernier, Kastriot Imeri se blesse au genou droit et est éloigné plusieurs semaines des terrains. En novembre, le Genevois de 23 ans fait une rechute à l’entraînement et est contraint d’être opéré pour une déchirure du ligament externe à ce même genou.

Au total, le milieu de terrain aura été privé de compétition pendant huit mois, avant un retour le week-end dernier lors du succès (2-0) des Young Boys sur la pelouse du FC Zurich. «C'était une période compliquée, très compliquée. Je ne souhaite à aucun joueur d'avoir des grandes blessures aussi longues», s’est alors remémoré Imeri pour «blue Sport».

«Je suis devenu un peu plus professionnel»

«Je n'ai jamais eu de graves blessures dans ma vie. C’est la pire que j'ai eue de ma vie. Je pense que j'étais au plus bas, mais sans vraiment le sentir, parce que j'étais quand même assez près de l'équipe. J'ai préféré faire ma rééducation au club et non ailleurs. Ma famille était toujours là, mes amis aussi. C’est cela qui m'a permis de ne pas vraiment rester à terre», a expliqué le joueur formé au Servette FC.

Ce dernier a estimé que cette épreuve l’avait fait grandir. «Je pense que je suis devenu un peu plus professionnel. Je prends plus soin de mon corps qu’avant», a reconnu Imeri, qui désire désormais retrouver le «plaisir de remettre les pieds sur le terrain». Et pourquoi pas dès samedi, lors de la réception du FC Lugano au Wankdorf ?