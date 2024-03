Marco Streller quittera le FC Bâle à la fin de la saison.

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐮𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐮𝐬𝐟𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠



Marco Streller, Partner Manager und Mitglied der Sportkommission, verlässt den FC Basel 1893 per Ende Saison auf eigenen Wunsch, um sich vermehrt neuen Projekten zu widmen.



ATS

L'ancien attaquant international faisait partie de la commission sportive du club et était manager partenaire. Il souhaite désormais se consacrer à d'autres projets, selon le site Internet du FCB.

Six autres personnes font partie de la commission sportive du FCB, à savoir David Degen, Martin Andermatt, Valentin Stocker, Ruedi Zbinden, Daniel Stucki et Andy Rey (membre du Conseil d'administration). Streller (42 ans) gère plusieurs salles de padel et est expert pour la chaîne Blue TV.

obe, ats