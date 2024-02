Comme le révèle la «Tribune de Genève» ce lundi, le Servette FC est actuellement privé de trois de ses quatre renforts hivernaux suite à une erreur administrative. Explications.

Servette doit pour le moment se passer de ses renforts hivernaux. KEYSTONE

Le Servette FC privé de ses renforts hivernaux ? C’est l’information révélée par la «Tribune de Genève» ce lundi qui est venue secouer le club grenat. Mais comment cela a-t-il pu se produire ?

Comme l’indique le média genevois, l’actuel deuxième du classement de Super League aurait oublié d’envoyer à la Swiss Football League la liste actualisée de son contingent ! Le SFC avait jusqu’au 15 février 23h59 (date de la fin du mercato en Suisse) pour transmettre ce mail capital. «Mais Servette ne nous a rien envoyé du tout», a confirmé le porte-parole de la SFL, David Barras, à la «TdG».

Et cela malgré un rappel de la part la ligue «envoyé le mardi 13 février à tous les clubs pour qu’ils n’oublient pas de mettre leur liste à jour» avant l’échéance. «Nous avons donc envoyé ce courriel à Servette et à plusieurs adresses mail différentes», a précisé David Barras. Une bourde administrative qui a de lourdes conséquences.

Nishimura, Ndiaye et Rekik privés de compétition

Ainsi, les attaquants Takuma Nishimura (prêté par Yokohama) et Bassirou Ndiaye (prêté par Lorient, mais aussi en attente de son permis de travail) et le défenseur Omar Rekik (prêté par Arsenal) ne figurent pas dans la liste des 17 joueurs non formés en Suisse autorisés par club et n’ont, en l’état, pas le droit d’évoluer en championnat et en Coupe de Suisse. En revanche, les noms des joueurs transférés durant la pause (Chris Bedia et Boubacar Fofana) ou devenus indésirables (Jérôme Onguéné et Ronny Rodelin par exemple) sont encore inscrits. Ils auraient dû être biffés pour laisser la place aux arrivants.

Pour le moment, la formation du bout du lac ne peut aligner que Dylan Bronn, arrivé de la Salernitana. L’arrière franco-tunisien a bénéficié du départ en prêt de Hussayn Touati au FC Wil pour être ajouté automatiquement et hors délai au contingent genevois. Il a d’ailleurs disputé l’ensemble de la rencontre contre le FC Lugano dimanche (2-1).

S’il entend corriger le tir, «Servette doit maintenant faire une demande à la commission des transferts de la SFL», a avancé David Barras. «C’est une commission indépendante de la ligue, qui peut examiner les arguments du club et statuer sur ce cas qui est, à mon sens, une première dans l’histoire de la SFL.» Le club genevois peut également tenter de prêter l’un de ses éléments formés hors du pays pour libérer une place, même hors délai.

Contacté également par la «Tribune de Genève», Servette a préféré botter en touche : «Nous essayons de régler cette question administrative et nous ne souhaitons pas réagir pour le moment.» Affaire à suivre donc...