Yverdon a réussi sa première dans son Stade municipal rénové. Lors de la 7e journée de Super League, le promu vaudois a battu 3-2 un FC Bâle bien loin de ses heures de gloire.

Yverdon est en forme Keystone

Les hommes de Marco Schällibaum ont marqué par Tasar (12e), Liziero (47e) et Mahious (80e), alors que les Rhénans avaient égalisé par Malone (27e) et ont réduit l'écart sur un penalty d'Augustin (87e). La victoire des Yverdonnois est méritée, car ils ont montré davantage de verve offensive que leurs décevants adversaires, ainsi qu'une jouerie collective mieux huilée. Dans le but du FCB, Marwin Hitz a été plus souvent sollicité que son vis-à-vis Kevin Martin.

Yverdon se profile donc en ce début de saison comme le club romand le plus en forme. Il est aussi de loin le promu qui a le mieux digéré son changement de catégorie, malgré la kyrielle de nouveaux joueurs arrivés au sein de l'équipe.

ats