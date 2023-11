Privée de sa leader Belinda Bencic, l'équipe de Suisse a connu la défaite pour son entrée en lice dans le groupe A du tournoi final de la Billie Jean King Cup mardi à Séville. La formation du capitaine Heinz Günthardt s'est inclinée face à la République tchèque, qui a forcé la décision dès les simples.

Cet échec devrait s'avérer rédhibitoire pour les Suissesses, qui défendent cette semaine le titre conquis un an plus tôt à Glasgow grâce à une exceptionnelle Belinda Bencic. Seul le vainqueur de cette poule, qui comprend également les Etats-Unis, se hissera en demi-finales. La Suisse affrontera la Team USA jeudi.

Naef proche de l'exploit

Préférée à Jil Teichmann pour la place de no 2 en simple, Céline Naef (WTA 139) a pourtant eu sa chance face à Linda Noskova (WTA 41) dans le premier match de la journée. La néophyte schwytzoise a en effet mené 4-1 dans la manche décisive avant de céder au terme d'un combat de plus de 2h30'.

Céline Naef s'est inclinée 7-6 (7/2) 4-6 6-4 face à Linda Noskova, âgée comme elle de 18 ans mais déjà habituée à évoluer au plus haut niveau. Même si elle a craqué dans le «money time» en perdant les cinq derniers jeux, la Schwytzoise a pleinement justifié la confiance placée en elle par Heinz Günthardt.

No 1 de l'équipe en l'absence de Belinda Bencic, laquelle attend un heureux événement pour le printemps prochain, Viktorija Golubic (WTA 84) n'a pas non plus signé d'exploit mardi. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 6-4 devant Marie Bouzkova (WTA 34), qu'elle n'avait pas affrontée depuis le printemps 2019.

Viktorija Golubic, qui restait sur dix victoires consécutives et deux titres (certes obtenus sur le circuit secondaire), n'a pas non plus démérité. Elle a ainsi mené 4-3 service à suivre dans le set initial. Mais elle s'est heurtée à une Marie Bouzkova extrêmement solide, notamment dans les moments décisifs.

Une Tchéquie également diminuée

Favorite de ce tournoi final, la République tchèque évoluait pourtant sans ses deux meilleures joueuses, Marketa Vondrousova (WTA 6) et Barbora Krejcikova (WTA 10), au repos après avoir effectué le très long voyage depuis Cancun où elles ont disputé le Masters. Mais le capitaine Petr Pala s'appuie sur un effectif extrêmement homogène.

