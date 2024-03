Andrey Rublev (ATP 5) a été disqualifié lors de sa demi-finale du tournoi ATP 500 de Dubaï face au Kazakh Alexander Bublik (23e). Le Russe a été ainsi puni pour avoir hurlé contre un juge de ligne.

Scène complètement folle à Dubai : Andrey Rublev craque, insulte un arbitre (en russe) et se fait disqualifier ! Il perd ses points de la semaine, son prize money, et va quitter le top 5 🤯 #HomeOfTennis pic.twitter.com/mDseUb1CUY — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 1, 2024

Rublev et Bublik étaient au coude à coude au troisième et dernier set 6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 6-5 lorsque le Russe, tête de série no 2, s'en est pris verbalement à un juge de ligne, selon les images télévisées, sans que l'on parvienne à entendre ses propos. Un collègue de l'arbitre visé a affirmé que le joueur avait proféré des injures en russe.

Rublev a assuré qu'il parlait en anglais et qu'il n'avait pas utilisé de langage grossier. Il a néanmoins été disqualifié après intervention du superviseur de l'ATP.

ATS