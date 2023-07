After a tight first set Swiss Wildcard @DominicStricker looses 6:7(4) 1:6 to @MioKecmanovic. The number-two-seeded Serbian advances to the quarterfinals at #EFGSwissOpenGstaad. @tennisserbia #ATPGstaad #ATP250 #ATP #Gstaad

📸Bastian Parada / PBF-Studio pic.twitter.com/6FmLTgCN2F