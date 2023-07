Le duo helvétique Naef/Riedi en finale

Céline Naef et Leandro Riedi sont en finale de la Hopman Cup à Nice. Après le Danemark et Holger Rune, le duo suisse a battu la France 2-1 lors de cette compétition mixte relancée.

Leandro Riedi est en finale de la Hopman Cup avec Céline Naef. IMAGO/PanoramiC

Naef s'est certes inclinée contre Alizé Cornet (WTA 68) 1-6 6-3 10-8 après avoir remporté le premier set, mais Riedi a ensuite renversé la vapeur contre Richard Gasquet (ATP 49) en s'imposant 3-6 6-3 10-8. Dans le double décisif, Naef et Riediont pris le meilleur sur Cornet/Gasquet 6-4 7-5. Ils ont concrétisé leur première balle de match après 73 minutes, alors que les Français avaient manqué deux balles pour égaliser à 5-3.

Naef et Riedi pourraient ainsi suivre les traces de Roger Federer et Belinda Bencic, qui avaient remporté en 2018 et 2019 les dernières éditions avant l'arrêt temporaire de cette compétition mixte riche en traditions.

Leurs adversaires en finale ne seront connus que samedi. Il s'agira soit de l'Espagne avec Carlos Alcaraz et Paula Badosa, soit de la Croatie ou de la Belgique.

ats