Tombeuse de l'Allemagne un an plus tôt, l'équipe de Suisse a un nouveau défi de taille à relever dans les qualifications de la Coupe Davis. Mais c'est sans Stan Wawrinka ni Dominic Stricker qu'elle affrontera les Pays-Bas vendredi et samedi à Groningue, avec Leandro Riedi (ATP 175) en chef de file.

Leandro Riedi sera le chef de file de la Suisse contre les Pays-Bas. IMAGO/Colorsport

Stan Wawrinka (ATP 56), vainqueur du match no 5 à Trèves en février 2023, a fait l'impasse sur cette rencontre, alors que Dominic Stricker (ATP 95) se remet d'une blessure au dos qui l'a contraint à renoncer à l'Open d'Australie. Autre héros du match gagné en Allemagne, Marc-Andrea Hüsler est en revanche bien présent.

Le Zurichois n'aborde cependant pas ces qualifications dans les mêmes dispositions qu'un an plus tôt. Alors 53e mondial, il était le no 1 helvétique, et même le seul Helvète classé dans le Top 100. Et il avait sorti le grand jeu à Trèves, gagnant ses deux simples dont un face à Alexander Zverev alors que l'Allemagne menait 2-1.

Mais le gaucher a enchaîné les désillusions après ce week-end de rêve pour chuter au classement et se retrouver au 199e rang mondial. Désormais cinquième Suisse dans la hiérarchie, il est le troisième joueur le mieux classé dans la sélection du capitaine Severin Lüthi derrière Leandro Riedi et Alexander Ritschard (ATP 183).

Riedi en pleine forme

Marc-Andrea Hüsler a cependant logiquement été titularisé en simple à Groningue. Son éclatante victoire obtenue face à Alexander Ritschard (6-2 6-1) la semaine dernière dans le Challenger de Louvain-la-Neuve a sans doute compté, tout comme sa capacité à sortir le grand jeu en Coupe Davis.

Leandro Riedi est quant à lui l'indiscutable no 1 de l'équipe. Après un exercice 2023 plombé par les blessures, le Zurichois de 22 ans a entamé 2024 de la meilleure des manières en conquérant deux titres sur le front des Challengers. Le deuxième à Louvain-la-Neuve où il avait sorti Hüsler en quarts (7-6 7-6).

En parfaits outsiders

Battu avec les honneurs par Andy Murray après 3h10 pour son baptême du feu en Coupe Davis en septembre lors de la phase de groupes des finales, Leandro Riedi enfilera à nouveau le costume de l'outsider aux Pays-Bas. Il se frottera vendredi au quart de finaliste de l'US Open 2021 Botic van de Zandschulp (ATP 63).

Il s'agira de son premier duel avec le no 2 néerlandais, qui s'était hissé jusqu'à la 22e place mondiale en 2022. Le premier simple de cette première journée (dès 14h) sera d'ailleurs également un premier affrontement entre Marc-Andrea Hüsler et Tallon Griekspoor (ATP 29), récent 16e de finaliste à Melbourne.

Cette rencontre se poursuivra samedi dès 13h, avec un double suivi de deux simples. Les Pays-Bas espèrent certainement pouvoir boucler l'affaire dès le double, dans lequel ils peuvent aligner deux des 20 meilleurs spécialistes du monde (Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer), mais la troupe de Severin Lüthi entend bien déjouer une nouvelle fois les pronostics.

gma, ats