Stan Wawrinka rend les armes au terme d’un combat homérique !

Stan Wawrinka (ATP 56) n’a pas tenu la distance à Melbourne. A court de préparation, le Vaudois a été éliminé au premier tour de l’Open d’Australie par Adrian Mannarino (no 20).

Unique représentant suisse dans le tableau du simple messieurs, le vainqueur de l’édition 2014 du tournoi s’est incliné 6-4 3-6 5-7 6-3 6-0 face au gaucher français. Avant de lâcher sur le plan physique une fois la quatrième heure de jeu entamée, Stan Wawrinka a eu sa chance. Il a, en effet, mené deux sets à un et 2-1 service à suivre dans le quatrième set. A l’instant même où il a pu commencer à entrevoir la ligne d’arrivée, tout s’est brouillé pour le Vaudois.

Les jambes de plus en plus lourdes et le souffle de plus en plus court, Stan Wawrinka ne devait gagner qu’un seul des douze derniers jeux de la partie. Le grand regret vient peut-être de ces deux balles de break non converties alors que Mannarino servait pour revenir à deux manches partout. Ce neuvième et dernier jeu du quatrième set fut le dernier tournant de la rencontre.

Pendant près de trois heures, Stan Wawrinka a vraiment offert la réplique espérée. Mais en raison de son manque de préparation après sa fracture de la malléole contractée en octobre dernier, il ne pouvait pas vraiment espérer s’imposer sur la durée face à Adrian Mannarino. Titré à trois reprises en 2023, le Français s’affirme à 35 ans comme un joueur capable désormais de jouer dans la cour des grands.

ats