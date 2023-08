Alcaraz retrouvera Djokovic en finale à Cincinnati ATS

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne se quittent plus.

Le no 1 mondial et son dauphin se retrouveront dimanche en finale du Masters 1000 de Cincinnati, cinq semaines après leur finale épique de Wimbledon remportée par l'Espagnol.

On n'est cependant pas passé loin d'une surprise du côté de Carlos Alcaraz. L'Espagnol a sauvé une balle de match sur son service à 2-6 4-5 puis remonté un tie-break mal engagé pour finalement s'imposer 2-6 7-6 (7/4) 6-3 face à Hubert Hurkacz (ATP 20) en demi-finales.

Le natif de Murcie, qui s'est retrouvé mené 1/4 dans le jeu décisif du deuxième set, est assuré d'aborder l'US Open dont il est le tenant du titre au premier rang mondial. Il tentera dimanche de décrocher son septième titre de l'année, qui serait le troisième dans un Masters 1000 après Indian Wells et Miami.

Carlos Alcaraz retrouvera en finale un Novak Djokovic forcément revanchard après son échec sur le gazon londonien. Nole a également eu un match serré à négocier samedi mais n'a eu besoin que de deux sets pour se défaire du champion olympique Alexander Zverev (ATP 17) 7-6 (7/5) 7-5.

«Une finale avec les numéros un et deux mondiaux l'un contre l'autre, c'est, j'imagine, ce que tout le monde voulait. Nous y voilà», a résumé le Serbe de 36 ans, qui a égalé Rafael Nadal et Ivan Lendl samedi avec son 1068e succès sur l'ATP Tour. Seuls Jimmy Connors (1274) et Roger Federer (1251) ont fait mieux.

Muchova rejoint Gauff

Pas de finale de rêve en revanche chez les dames, où le titre se jouera entre Coco Gauff (WTA 7) et Karolina Muchova (WTA 17). L'Américaine a sorti en trois sets Iga Swiatek (WTA 1) en demi-finales, la Tchèque s'imposant en trois manches également devant Aryna Sabalenka (WTA 2).

ATS