Cambio al vertice in casa ABB. Keystone

ABB avrà un nuovo CEO dal prossimo 1° agosto. Il gruppo elettrotecnico zurighese ha annunciato oggi la partenza di Björn Rosengren, che verrà rimpiazzato dal norvegese Morten Wierod.

Il 65enne Rosengren, viene spiegato in un comunicato, affiancherà il suo successore in veste di consulente fino alla fine dell'anno. Lo svedese era in carica dal febbraio 2020, mentre in precedenza ha guidato il gruppo del suo Paese Sandvik.

Wierod, 52 anni, lavora per ABB dal 1998. Dal 2019 fa parte della direzione generale ed era finora alla testa della divisione elettrificazione, di cui aveva preso il timone un paio d'anni fa.

Citato nella nota, il presidente del consiglio d'amministrazione Peter Voser ha sottolineato il ruolo rivestito da Rosengren nella ristrutturazione del portafoglio di attività di ABB e nel miglioramento delle performance finanziarie della multinazionale. Il manager consegnerà un'azienda «efficiente, più redditizia e in rapida crescita», ha affermato. Wierod dal canto suo può contare su una «vasta esperienza e un solido curriculum».

ats