ABB figura fra le principali industrie svizzere. Keystone

Importante commessa in Australia per ABB.

Il gruppo elettrotecnico zurighese si è aggiudicato un ordine del valore di 150 milioni di dollari americani (132 milioni di franchi) per la fornitura di sistemi di trazione destinati a 65 treni nel Queensland, nel nord-est del paese.

I convogli saranno operativi per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane nel 2032, ha indicato oggi la società. ABB investirà inoltre circa 6 milioni di dollari nella città di Maryborough per creare un centro dedicato alle apparecchiature, all'assemblaggio e ai servizi per le batterie. L'azienda sottolinea che questa iniziativa creerà nuove opportunità di lavoro e permetterà di servire meglio i suoi clienti in Australia e Nuova Zelanda.

ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera in vari campi che vanno dalla robotica all'energia, passando dall'automazione. A livello mondiale l'azienda – nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l'argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che risalgono però a più di 140 anni or sono – impiega 105'000 dipendenti in oltre 100 paesi. Nel 2023 il fatturato si è attestato a 32,2 miliardi di dollari. La società fa anche parte dello SMI, l'indice principale della borsa svizzera: dall'inizio dell'anno la performance dell'azione è del +10%. Oggi il titolo è in rialzo frazionale, in sostanzialmente in linea con la media del mercato.

hm, ats