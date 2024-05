ABB è un marchio conosciuto in tutto il mondo. Keystone

Uno o più alti dirigenti di ABB hanno venduto azioni della loro impresa per un ammontare complessivo di oltre 5,5 milioni di franchi negli ultimi dieci giorni.

SDA

Tre grandi transazioni sono avvenute dal 19 aprile, emerge dalle indicazioni diffuse ieri sera da SIX, la società di gestione della borsa di Zurigo. In tutti e tre i casi il venditore era un membro esecutivo del consiglio di amministrazione o un membro della direzione del colosso elettrotecnico zurighese. In totale sono passate di mano 125'000 azioni dell'azienda. Le notifiche di SIX non forniscono ulteriori dettagli. Contattata dall'agenzia Awp, ABB non ha fornito ulteriori informazioni.

Il titolo della società fa parte dello SMI, l'indice principale della borsa svizzera. Dall'inizio di gennaio l'azione ha guadagnato il 21% ed è scambiata circa 45 franchi. Ancora più spettacolare è la performance sull'arco di un anno: +41%.

ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera in vari campi che vanno dalla robotica all'energia, passando dall'automazione. A livello mondiale l'azienda – nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l'argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che risalgono però a più di 140 anni or sono – impiega 105'000 dipendenti in oltre 100 paesi. Nel 2023 il fatturato si è attestato a 32 miliardi di dollari, l'equivalente di 29 miliardi di franchi al cambio attuale.

hm, ats