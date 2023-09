ABB punta sull'innovazione. Keystone

ABB investe in Svezia: il gruppo tecnologico elvetico-svedese creerà un nuovo campus europeo di robotica a Västeras, località a circa 100 chilometri a nord-ovest di Stoccolma nota per la forte presenza del settore elettro-meccanico.

Costo dell'operazione: 280 milioni di dollari, l'equivalente di 250 milioni franchi. L'area di 65'000 metri quadrati darà lavoro a 1300 dipendenti di ABB Robotics, unità che è nata sul posto circa 50 anni or sono, ha indicato oggi il conglomerato. Comprenderà una nuova fabbrica, uffici e un centro di ricerca e sviluppo.

Con questo nuovo stabilimento, ABB espande la capacità produttiva del 50% e rafforza le sue capacità di rifornire il mercato europeo del ramo, che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale del 7% fino al 2027.

I lavori di costruzione cominceranno nel 2024 e l'inaugurazione dovrebbe avvenire nel 2026. Una volta completata la nuova struttura ABB avrà investito complessivamente 450 milioni di dollari nei suoi tre impianti di robotica – oltre a Västeras, Shanghai (Cina) e Auburn Hills (Stati Uniti) – dal 2018.

ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera in vari campi che vanno dalla robotica all'energia, passando dall'automazione. A livello mondiale l'azienda – nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l'argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che risalgono però a più di 130 anni or sono – impiega 105'000 dipendenti in oltre 100 paesi. Nel 2022 il fatturato si è attestato a 29,5 miliardi di dollari. La società fa anche parte dello SMI, l'indice principale della borsa svizzera: dall'inizio dell'anno la performance dell'azione è del +17%.

