C'è chi chiede di esaminare a fondo l'acquisizione. Keystone

Sono circa 30 le cause legali relative all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS pendenti presso il tribunale del commercio di Zurigo.

Lo ha indicato all'agenzia Awp un portavoce dello stesso Handelsgericht, aggiungendo di non poter fornire informazioni riguardo alle singole fasi dei procedimenti in corso.

Ieri attraverso una comunicazione dell'Associazione svizzera di protezione degli investitori (Schweizerischer Anlegerschutzverein, SASV) era emerso che i legali di UBS hanno ottenuto una proroga – sino al 10 gennaio – per rispondere a un esposto. Come noto gli ex azionisti di Credit Suisse ritengono troppo sfavorevole il rapporto di cambio fra i loro titoli e quelli del colosso guidato da Sergio Ermotti.

hm, ats