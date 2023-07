I punti vendita non hanno trovato il favore della clientela. Keystone

Addio al concetto di negozio completamente senza casse e cassieri: Valora ha deciso di rinunciare ai punti vendita a gestione completamente autonoma che portano il nome «avec-Box». Sarà data la precedenza alle strutture ibride chiamate «avec 24/7».

Tutti gli otto «avec-Box» – pubblicizzati come «i più moderni convenience store della Svizzera», ma anche come «negozi di quartiere innovativi» – saranno chiusi «in consultazione con i rispettivi locatari», ha indicato oggi il gigante del commercio al dettaglio renano. La domanda della clientela non si è rivelata sufficientemente elevata da consentire la gestione a lungo termine.

Come noto l'idea era stata lanciata nel 2019 ed era una prima in Svizzera: il cliente poteva accedere a un negozio fisico – che aveva spesso l'aspetto di un container quadrato con un lato a vetrata – e fare la spesa unicamente con lo smartphone, scansionando gli articoli. Nessun contatto con casse o con il personale.

Secondo Valora i negozi ibridi si stanno invece rivelando molto popolari. In queste superfici i dipendenti lavorano normalmente nel negozio durante il giorno, mentre di notte e la domenica il punto vendita passa al funzionamento autonomo. Attualmente Valora gestisce sei «avec 24/7» di questo tipo e prevede di aumentarne il numero a più di 20 in Svizzera.

Le iniziative di Valora si inseriscono in un contesto di ampia trasformazione del commercio al dettaglio. Nell'ottica dell'impresa l'esperienza di acquisto nei cosiddetti negozi convenience è benefica per il cliente, perché può essere adattata ai propri ritmi e può avvenire al di fuori del normale orario di lavoro. La spesa fatta in tal modo ha però lo svantaggio di essere assai più cara di quella possibile in un normale supermercato, ricorda costantemente la stampa consumeristica, che sul tema ha effettuato diversi test. Usare lo smartphone significa inoltre cedere dati sulle proprie abitudini di acquisto.

Gruppo con sede a Muttenz (BL), Valora gestisce 2800 punti vendita di piccole dimensioni, situati oltre che in Svizzera anche in Germania, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi. Fra i suoi marchi figurano K kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, Avec, Caffè Spettacolo e Ok. L'organico comprende 15'000 dipendenti. Nel 2022 la società è stata acquistata dal colosso messicano Femsa ed è stata ritirata dalla borsa svizzera. L'ultima indicazione sul fatturato risale quindi al 2021: all'epoca era di 2,2 miliardi di franchi.

hm, ats