Colossali somme in movimento, perlomeno virtuale, da una tasca all'altra, più precisamente dal regno dei morti a quello dei vivi.

Nella sola Svizzera nel 2024 verranno ereditati 18 miliardi di franchi di patrimoni amministrati da banche, mentre a livello mondiale le stime sono di 2000-3000 miliardi di dollari. Lo indica uno studio pubblicato oggi da EY.

«L'imminente eredità della generazione dei baby boomer rappresenta il più grande trasferimento di ricchezza nella storia finanziaria globale, con conseguenze per le banche elvetiche», si legge in un comunicato diffuso dalla società di consulenza che in passato si presentava come Ernst & Young.

Secondo le proiezioni entro il 2030 saranno lasciati in eredità nel mondo 18'000 miliardi di dollari (16'000 miliardi di franchi al cambio attuale), pari all'incirca al prodotto interno lordo annuale della Cina. Già nel 2023 si sono rivelati più numerosi i clienti privati degli istituti diventati miliardari grazie all'eredità che per la loro imprenditorialità.

EY stima che in Svizzera oltre il 30% dei patrimoni degli over 65 anni sia detenuto in istituti finanziari. Ipotizzando un tasso di mortalità leggermente superiore al 4% ciò si traduce in un trasferimento di beni tra gli attuali clienti delle banche e gli eredi di oltre 18 miliardi di franchi. Un fenomeno che proseguirà anno dopo anno e che tenderà a intensificarsi.

«L'attesa ondata di trasferimenti di ricchezza è ormai alle porte», afferma Olaf Toepfer, dirigente di EY, citato nella nota. «A causa del volume di eredità sarà fondamentale per i gestori patrimoniali mantenere questi volumi: trattenere i nuovi clienti sarà una sfida importante, soprattutto per le banche private consolidate. Sarà fondamentale un approccio sistematico e incentrato sul cliente per sostenere le famiglie», si dice convinto l'esperto.

