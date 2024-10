Questo inverno l'aeroporto di Zurigo offre alcune nuove destinazioni. (Immagine d'archivio). Keystone

Con il passaggio all'orario invernale l'aeroporto di Zurigo offre alcune nuove destinazioni. In particolare Medio Oriente, Asia e Africa saranno meglio collegate alla Svizzera.

SDA

Secondo quanto si legge in una nota odierna dello scalo zurighese, i passeggeri a partire da domenica – giorno di inizio dell'orario invernale – potranno volare con 53 compagnie aeree verso 169 luoghi diversi. Fra le nuove destinazioni vi sono Giza in Egitto e Salalah sulla costa dell'Oman, che entrano a far parte del portafoglio di Edelweiss.

La compagnia elvetica offre ora anche viaggi a Kittilä e Rovaniemi, in Finlandia, ed espande i collegamenti con Tromsø in Norvegia. Novità portate da EasyJet comprendono invece Bordeaux e Manchester.

Altre compagnie aumentano invece le offerte. Fra le altre Etihad incrementa la cadenza per Abu Dhabi fino ad arrivare a un ritmo di due voli al giorno nel giugno 2025. Cathay Pacific vola di nuovo giornalmente per Hong Kong, mentre la Ethiopian aumenta la frequenza per Addis Abeba.

tv