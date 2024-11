Aevis Victoria controlla diverse strutture anche in Ticino. Keystone

Affari in crescita per Aevis Victoria, holding friburghese a cui fanno capo cliniche private e centri medici, molti dei quali in Ticino, nonché hotel di lusso: nei primi nove mesi dell'anno i ricavi sono saliti (su base annua) del 7% a 761 milioni di franchi.

La progressione testimonia della solida prestazione di tutti e tre i segmenti d'attività, cioè sanità, alberghi e immobili, scrivono i vertici in un comunicato odierno. Non sono state fornite cifre riguardo alla redditività.

A sud delle Alpi il gruppo è soprattutto noto per il suo braccio sanitario, chiamato Swiss Medical Network: ne fanno parte la clinica Sant'Anna di Sorengo e la Ars Medica di Gravesano, come pure numerosi centri medici.

