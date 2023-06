L'unità 1 della centrale nucleare di Beznau (KKB), nel cantone di Argovia, è di nuovo operativa. (Foto d'archivio) Keystone

Dopo una pausa dovuta alla sostituzione di alcuni elementi di combustibile, l'unità 1 della centrale nucleare di Beznau (KKB), nel cantone di Argovia, è di nuovo operativa.

A concedere il nullaosta per la messa in funzione è stato l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Siffatti lavori di manutenzione, avviati lo scorso 16 maggio, sono stati conclusi con successo. Questo emerge dalle valutazioni di esperti che nelle ultime due settimane hanno effettuato diversi sopralluoghi nella centrale atomica, si legge in un comunicato di oggi dell'IFSN.

Lunedì l'Ispettorato aveva dato il via libera all'accensione dell'unità 1, ma, dato che un sensore della strumentazione principale si era rivelato difettoso, la procedura era stata brevemente interrotta. Dopo l'intervento di riparazione, nulla ha ostacolato il riavvio, ha dichiarato l'IFSN. Le norme relative alla radioprotezione sono state rispettate e non c'è stato alcun indizio che potesse mettere in discussione l'attivazione dell'impianto.

roch, ats