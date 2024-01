Pannelli solari in edifici di montagna in Vallese. (immagine d'illustrazione) Keystone

Sono circa 280 gli impianti fotovoltaici realizzati da aziende di montagna e cofinanziati dall'Aiuto svizzero alla montagna nell'ambito di un programma per la promozione dell'energia solare lanciato la scorsa primavera.

Un programma che rappresenta una sfida per gli esperti volontari della fondazione. «Durante l'estate sono stato impegnato il doppio del solito», afferma Peter Pauli, responsabile del progetto per i due Appenzello, in un comunicato odierno.

Anche in altri settori il carico di lavoro dei 38 esperti che esaminano le richieste di sostegno e visitano le aziende agricole è aumentato in modo significativo.

I volontari dell'Aiuto svizzero alla montagna hanno dedicato un totale di 1800 ore di lavoro al programma solare. Hanno inoltre trascorso altre 7600 ore a valutare le richieste in altri ambiti, con un totale di 550 progetti sostenuti in aggiunta ai 280 del programma solare.

Secondo il comunicato stampa, il programma solare ha riscosso un grande interesse fin dall'inizio. Le prime aziende di montagna hanno presentato domande per impianti fotovoltaici subito dopo il lancio del programma. Finora i progetti sono stati realizzati principalmente nelle fattorie di montagna.

L'Aiuto svizzero alla montagna, finanziato esclusivamente da donazioni, copre fino alla metà dei costi di investimento degli impianti fotovoltaici. Gli aiuti vengono distribuiti tenendo conto della situazione finanziaria dei richiedenti e delle sovvenzioni messe a disposizione dall'ente pubblico. Il programma solare è per il momento limitato alla fine del 2024.

pl, ats