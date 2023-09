Il processo durerà a lungo ed è destinato a fare giurisprudenza in materia. Keystone

Google alla sbarra: è iniziato martedì a Washington il maxi-processo contro il motore di ricerca, accusato di aver sfruttato la sua posizione di monopolio sul web.

Il Dipartimento di giustizia (DoJ) degli Stati Uniti accusa l'azienda californiana di aver ottenuto la sua posizione dominante sul mercato con mezzi illegali, violando così la legge sulla concorrenza.

«Questo caso riguarda il futuro di internet e se mai Google affronterà una significativa concorrenza», ha affermato in apertura il legale del DoJ, Kenneth Dintzer.

Stando ai media americani quello in corso è il più importante processo in materia di concorrenza da 25 anni, cioè da quando Microsoft finì nel mirino per il suo sistema operativo Windows.

