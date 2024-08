Dopo aver registrato una crescita già nel corso dei primi tre mesi dell'anno, Alcon ha migliorato le sue entrate e redditività anche nel secondo trimestre (foto d'archivio) Keystone

Il gruppo farmaceutico elvetico-americano Alcon, specializzato nei prodotti per la cura degli occhi, ha migliorato le sue entrate e redditività nel secondo trimestre. Il gruppo ha confermato le sue previsioni finanziarie per l'insieme dell'anno.

Dopo aver registrato una crescita già nel corso dei primi tre mesi dell'anno, il gruppo ginevrino ha segnato nel secondo trimestre un aumento del giro d'affari netto del 3% (6% a tassi di cambio costanti) rispetto all'anno precedente, a 2,5 miliardi di dollari (2,14 miliardi di franchi), ha annunciato ieri sera.

La divisione Surgical (prodotti per la chirurgia dell'occhio) ha visto i suoi ricavi aumentare del 3%, mentre l'unità Vision Care (lenti a contatto e prodotti per la cura degli occhi) ha registrato un incremento del 4%.

Alcon ha inoltre migliorato diversi indicatori di redditività. L'utile operativo è salito a 318 da 270 milioni di dollari e il margine operativo al 12,8% dall'11,2%. Da parte sua l'utile netto è aumentato del 32% a 223 milioni.

Queste cifre in alcuni casi sono in linea con le aspettative degli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP e in altri di poco inferiori.

La crescita è stata guidata da una «domanda solida» e da una «presenza geografica equilibrata», ha detto il CEO David Endicott, citato in un comunicato stampa. Nella seconda metà dell'anno, il Gruppo intende concentrarsi sul lancio di prodotti «che lo posizioneranno idealmente per la prossima fase di crescita nel 2025 e oltre», ha aggiunto.

Per l'intero esercizio in corso, la direzione conta sempre su vendite in aumento tra il 7% e il 9%, tra i 9,9 e 10,1 miliardi di dollari. Il margine operativo, rettificato di tutti i fattori non ricorrenti, è atteso tra il 20,5% e il 21,5%.

