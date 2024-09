Aldi sostiene di voler rafforzare, con la sua politica, la piazza economica svizzera in relazione al turismo della spesa (foto d'archivio) Keystone

Aldi annuncia una campagna su larga scala per abbassare i prezzi della carne: da domani i consumatori potranno acquistare manzo, pollame, maiale o agnello a un costo sino al 36% più conveniente, su base permanente, ha indicato la catena di supermercati.

«Chi acquista carne fresca presso Aldi non deve più orientarsi su promozioni limitate nel tempo o fare snervanti viaggi per comprarla all'estero», argomenta l'azienda in un comunicato odierno.

«Non imponiamo ai clienti cosa comprare tramite le nostre promozioni», sottolinea Jérôme Meyer, direttore della filiale elvetica del colosso dei tedesco, citato nella nota.

Ecco i prezzi

Il gruppo presenta sette esempi concreti, relativi alla carne macinata di manzo (che scende da 7,95 a 5,99 franchi per 500 grammi), alla sovracoscia di pollo (da 8,49 a 5,49 per 1 kg), al macinato di manzo bio (da 7,99 a 6,99 per 350 grammi), al filetto di manzo (da 6,99 a 5,49 per 100 grammi), all'entrecôte di manzo (da 4,99 a 3,99 per 100 grammi), ai medaglioni di petto di pollo (da 6,99 a 5,99 per 300 grammi) e al filetto di maiale (da 3,99 a 2,99 per 100 grammi).

L'offensiva dei prezzi non avrà alcun impatto su quanto versato ai produttori, assicura il gruppo: i fornitori riceveranno lo stesso prezzo di prima per i loro prodotti. Questo sarà possibile grazie all'applicazione dei principi aziendali: assortimento di prodotti concentrato, strutture snelle e un'ottimizzazione continua dei processi.

«Possiamo trasferire i vantaggi di prezzo direttamente alla nostra clientela», si dice convinto Meyer.

«Alimenti di qualità accessibili a tutti»

Aldi sostiene di voler rafforzare, con la sua politica, la piazza economica svizzera in relazione al turismo della spesa, nonché il potere d'acquisto della propria clientela, compresa quella nuova.

«In questo modo l'azienda adempie alla sua responsabilità sociale di rendere gli alimenti di qualità accessibili a tutti», si legge nel comunicato. Obiettivo a lungo termine del dettagliante è fra l'altro anche quello di aumentare ulteriormente la percentuale di carne di qualità IP-Suisse e bio nel proprio assortimento.

Aldi Suisse – filiale della tedesca Aldi Süd, in mani interamente familiari – è presente nella Confederazione dal 2005. Ha sede a Schwarzenbach (SG) e gestisce una rete di 242 punti vendita. L'organico è di 3900 persone.

