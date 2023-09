Strategia di prezzi bassi. Keystone

Aldi non ripercuoterà sui consumatori l'aumento dell'IVA che entrerà in vigore nel 2024: lo ha indicato oggi la catena di supermercati.

«La nostra clientela continuerà a pagare la vecchia imposta sul valore aggiunto su tutta la gamma di prodotti: ci faremo carico della differenza per loro», afferma Jérôme Meyer, direttore della filiale elvetica del colosso tedesco della grande distribuzione, citato in un comunicato. Questo varrà sia per i negozi che per le tariffe di telefonia Aldi Mobile.

Solo pochi giorni fa, Aldi aveva annunciato di aver ridotto i prezzi di circa 500 articoli dall'inizio dell'anno, vale a dire di circa un terzo dell'intero assortimento standard. La decisione di non ripercuotere l'IVA (che passerà dal 2,5% al 2,6% per gli alimentari e dal 7,7% all'8,1% per gli altri prodotti) si inserisce nella strategia di «garantire la massima qualità a prezzi convenienti», argomenta Meyer.

hm, ats