Alliance Swiss Pass: nuovo abbonamento metà-prezzo Plus

Dal 12 dicembre sarà disponibile il nuovo abbonamento di Alliance Swiss pass, ossia il metà-prezzo Plus. (Foto simbolica) Keystone

Un abbonamento per i trasporti pubblici «a metà strada» tra quello generale e il metà prezzo: Alliance Swiss Pass ha annunciato oggi che a partire dal 12 dicembre potrà essere acquistato il metà-prezzo Plus, si legge in un comunicato.

Il nuovo abbonamento offrirà una maggiore flessibilità all'utenza e avrà tre varianti, ossia metà-prezzo Plus 1000, 2000 e 3000: il numero indica i crediti messi a disposizione del viaggiatore in franchi, bonus incluso.

Si consideri ad esempio la prima versione citata: l'utente riceve 1000 crediti (franchi), di cui 800 pagati di tasca propria e altri 200 ottenuti come bonus, il quale è più consistente se si opta per le versioni 2000 e 3000.

I viaggiatori potranno usare i propri crediti nei canali digitali per acquistare biglietti di trasporto, carte giornaliere e cambi di classe, per esempio.

Metà-prezzo Plus sarà disponibile per i giovani sotto i 25 anni d'età con tariffe più vantaggiose: nella versione 1000, l'abbonato dovrà sborsare di tasca sua solo 600 franchi, contro gli 800 di cui sopra.

Il nuovo metà-prezzo sarà vincolato a un contratto della durata di un anno, come accade con gli altri abbonamenti di Alliance Swiss Pass: una volta scaduto il termine di validità, all'utente verrà versato l'importo caricato personalmente sul «conto» metà-prezzo Plus, mentre il bonus in regalo non verrà restituito.

nide, ats