Alpiq sta ampliando le sue capacità di accumulo di energia in Finlandia. Per una somma non rivelata, il produttore e fornitore di elettricità ha acquistato un sistema di accumulo di energia a batterie (BESS) con una capacità di 30 megawatt (MW) e 36 megawattora (MWh).

L'impianto, situato a Valkeakoski, a circa trenta chilometri da Tampere, nel sud-ovest del Paese scandinavo, dovrebbe essere operativo entro la metà del 2025.

La batteria, che sarà utilizzata principalmente per stabilizzare la rete elettrica, sarà una delle più potenti della Finlandia, ha indicato oggi Alpiq in una nota.

Lo specialista finlandese Merus Power fornirà l'impianto chiavi in mano, lo metterà in funzione e lo collegherà alla rete entro luglio 2025. Tutti i permessi necessari sono stati ottenuti. L'azienda sarà anche responsabile del funzionamento e della manutenzione.

Con l'obiettivo della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035, la Finlandia punta sull'espansione dell'energia eolica, che dovrebbe generare 119 terawattora (TWh) di energia rinnovabile all'anno entro il 2035, rispetto ai 12,5 TWh del 2022.

Anche le batterie di grande capacità sono un elemento chiave della transizione energetica, in quanto consentono di compensare la produzione e il consumo di elettricità nel breve termine per stabilizzare la rete elettrica e la sua frequenza, viene precisato nella nota.

