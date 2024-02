Also è un marchio ben conosciuto nel settore dell'informatica. Keystone

Affari in calo nel 2023 per Also: il gruppo lucernese attivo nel commercio all'ingrosso di prodotti informatici (hardware e software) ha visto i ricavi scendere (su base annua) del 14% a 9,96 miliardi di euro (9,45 miliardi di franchi).

L'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è contratto del 12% a 247 milioni, ha indicato oggi la società con sede a Emmen (LU). Il profitto netto si è attestato a 124 milioni, in flessione del 19%.

L'obiettivo del gruppo – che verteva su un Ebitda compreso fra 265 e 305 milioni – non è stato raggiunto. «Soprattutto nella seconda metà dell'esercizio è stata notata una riluttanza ad acquistare e investire da parte di aziende e consumatori, a causa dell'instabilità della situazione geopolitica, la cui portata non era prevista all'inizio dell'anno», afferma il Ceo Gustavo Möller-Hergt, citato in un comunicato.

Il dividendo verrà però aumentato (da 4,60 a 4,80 franchi), anche perché le prospettive vengono considerati favorevoli: i continui nuovi sviluppi nel settore informatico costringono infatti aziende e consumatori a investire in nuovi dispositivi e applicazioni. Allo stesso tempo, secondo la dirigenza di Also gli sviluppi nei comparti del cloud, dell'internet delle cose (IoT), della realtà virtuale, della sicurezza cibernetica e dell'intelligenza artificiale offrono opportunità di crescita importanti.

Nel frattempo comunque i dati diffusi oggi sono apparsi chiaramente inferiori alle aspettative e non è mancato l'effetto negativo in borsa: sul mercato di Zurigo alle 14.00 i titoli Also perdevano l'8% rispetto alla chiusura di ieri. Dall'inizio dell'anno l'azione ha però guadagnato il 2% e ancora più positiva è la performance sull'arco di 52 settimane: +38%.

Fondato nel 1984, Also si definisce un fornitore di soluzioni tecnologiche complete, con un'offerta che va dalle piattaforme digitali basate su cloud a una serie di servizi informatici professionali. Oggi il gruppo è una realtà con oltre 4000 dipendenti che fornisce tecnologie in 144 paesi.

hm, ats