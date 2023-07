Also è da tempo un marchio ben conosciuto nel mondo informatico. Keystone

Vendite in calo nel primo semestre per Also: il gruppo lucernese attivo nel commercio all'ingrosso di prodotti informatici (hardware e software) ha visto i ricavi scendere (su base annua) del 13% a 4,8 miliardi di euro (4,6 miliardi di franchi).

Il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è attestato a 112 milioni di euro, con una flessione pure del 13%, emerge dai dati pubblicati oggi dalla società con sede a Emmen (LU). L'utile netto si è contratto del 17% a 53 milioni.

Le novità odierne sono state accolte bene in borsa: il titolo Also in giornata è arrivato a guadagnare circa il 4%. Dall'inizio dell'anno l'azione è salita del 10% e la performance è positiva anche sull'arco di 12 mesi (+14%), mentre meno buono (-24%) è l'andamento se si prende come riferimento un periodo di tre anni.

Fondato nel 1984, Also si definisce un fornitore di soluzioni tecnologiche complete, con un'offerta che va dalle piattaforme digitali basate su cloud a una serie di servizi e soluzioni informatiche professionali. Oggi il gruppo è una realtà con 4000 dipendenti che fornisce tecnologie in 144 paesi.

