Diverse società hanno ritirato le loro azioni dalla Borsa svizzera Keystone

Anche nel 2023 sono uscite dalla Borsa svizzera più società di quante ne siano entrate. Continua così la tendenza che vede sempre meno aziende quotate sulla piazza zurighese.

Quest'anno sei titoli sono scomparsi dalla Borsa svizzera. Se si considerano gli ultimi cinque anni, sono ben 38 le società che hanno ritirato le proprie azioni dal SIX Swiss Exchange, ovvero non sono più quotate.

Per contro, quest'anno sono state quotate in borsa solo tre nuove società, come mostra un'analisi dell'agenzia finanziaria AWP. Quasi ogni anno, il numero di aziende uscite dalla Borsa è superiore a quello delle nuove società quotate.

Acquisizioni e fusioni motivi più frequenti

Negli ultimi anni, l'unica eccezione è stata il 2021, quando il numero di società quotate è aumentato di tre unità. A titolo di paragone, la perdita netta in ciascuno degli altri anni è stata compresa tra cinque e sei. Attualmente ben 200 società offrono ancora le loro azioni in borsa.

Tuttavia, nel 2023, il numero di partenze dalla piazza finanziaria zurighese è stato leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti. Ad esempio, dodici società hanno lasciato la borsa nel 2019, secondo un elenco del gestore della borsa SIX. Anche il numero di uscite nel 2020 e nel 2022 è stato superiore a quello di quest'anno, rispettivamente otto e dieci. Nel 2021, invece, erano scomparse solo due società.

La maggior parte delle partenze nel 2023 è dovuta ad acquisizioni e fusioni. La più nota è stata senza dubbio quella del Credit Suisse. Le negoziazioni delle azioni dell'ex membro dello SMI sono state interrotte in seguito all'acquisizione «forzata» da parte di UBS in giugno. Il titolo aveva raggiunto il suo massimo prima della crisi finanziaria del 2008, quando era scambiato a più di 70 franchi. Di recente, tuttavia, era stato scambiato a meno di 1 franco.

Le azioni della società basilese del commercio al dettaglio Valora sono invece scomparse dalla borsa ad aprile. Tuttavia, l'acquisto effettivo da parte del gigante alimentare messicano Femsa era avvenuto nel 2022.

Fusione tra Starrag e Tornos

Anche la fusione dei due produttori di macchine utensili, il sangallese Starrag e il bernese Tornos, per formare il gruppo StarragTornos è balzata agli onori della cronaca. A dicembre, i due listini sono diventati uno solo.

Pure alcune società più piccole hanno lasciato la borsa. Ad esempio, Achiko e IGEA Pharma non sono uscite volontariamente, ma la loro partenza è stata imposta dall'organo di regolamentazione della borsa, la SIX Exchange Regulation (SER). Questo è accaduto solo molto raramente negli ultimi anni.

mp