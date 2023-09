La fabbrica di Broc (FR) è l'espressione di una lunga tradizione. Keystone

Quest'anno Nestlé celebra due importanti anniversari per il cioccolato svizzero: il centenario del marchio Frigor e il 125esimo dello stabilimento di produzione Cailler a Broc, nel Canton Friburgo.

François-Louis Cailler creò nel 1819 a Vevey (VD) la prima moderna fabbrica di cioccolato in Svizzera. Nel 1895 il nipote Alexandre-Louis Cailler e suo cognato Jules Bellet si accorsero che erano necessari nuovi spazi: nella primavera del 1897, mentre attraversavano in bicicletta la regione della Gruyère, un oste di Bulle (FR) parlò loro di un sito a Broc che aveva tre caratteristiche essenziali: vi erano molte mucche, era disponibile manodopera locale e c'era un fiume – la Jogne – per alimentare una turbina.

Il terreno fu acquistato all'inizio del 1898 e ci vollero solo sei mesi per costruire la fabbrica, installare una turbina alimentata dal fiume e avviare la produzione. Oggi, 125 anni dopo, l'unità realizza più di 12'000 tonnellate di cioccolato all'anno e impiega 230 persone. La località di Broc ha acquisito una reputazione internazionale.

Un portavoce di Nestlé Svizzera sottolinea la «formidabile storia» della fabbrica di cioccolato, «la più antica ancora in funzione nel paese e probabilmente nel mondo». «Cailler è l'unico marchio di cioccolato in Svizzera a utilizzare il latte condensato: questo richiede latte fresco di altissima qualità, che proviene da aziende agricole vicine alla fabbrica», spiega l'addetto stampa a Keystone-ATS.

Il latte fresco condensato conferisce ai cioccolatini Cailler un gusto e una consistenza unici. Alcuni specialisti sono persino in grado di distinguere tra il latte delle mucche che pascolano in estate e quello delle mucche alimentate in inverno.

In 125 anni di attività lo stabilimento ha subito una costante evoluzione. Nestlé afferma di voler perpetuare la tradizione di Cailler, continuando a innovare e modernizzare. Il gruppo ha recentemente investito 9 milioni di franchi per rinnovare alcune linee di produzione.

Fra le tante creazioni di Cailler figura anche il marchio Frigor, che risale al 1923. Ideato dal maestro pasticcere Charles Panchaud, la ricetta originale per questo tipo di cioccolato fondente – realizzato a sua volta con latte leggermente condensato – non è mai cambiata nei cento anni che sono nel frattempo trascorsi.

L'interesse per conoscere il modo in cui viene prodotto il cioccolato è sempre molto elevato: la Maison Cailler di Broc ha accolto nel 2022 oltre 373'000 visitatori, il 61% in più dell'anno prima, cosa che rende la struttura una delle attrazioni turistiche più gettonate in Svizzera. Per far fronte alla grande affluenza Transports publics fribourgeois – la locale azienda regionale dei trasporti – assicura dallo scorso 24 agosto un collegamento ferroviario da Berna senza cambi, dove ora circola il convoglio che viene chiamato Chocolat Express.

hm, ats