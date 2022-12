Apple vuole spostare la produzione anche fuori dalla Cina

La Cina è una regione di produzione importante per Apple. Keystone

Apple accelera i piani per spostare parte della sua produzione fuori dalla Cina e chiede ai fornitori di pianificare più attivamente l'assemblaggio dei prodotti Apple altrove in in Asia, soprattutto in India e in Vietnam.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'intenzione è quella anche di ridurre la dipendenza da Foxconn soprattutto dopo le tensioni nell'impianto cinese della società.

Gli eventi dell'ultimo anno sembrano aver indebolito lo status della Cina come centro manifatturiero e questo potrebbe aver spinto Apple a non essere più a proprio agio con una produzione concentrata in un unico posto.

SDA