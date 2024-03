Il mercato cinese è molto importante per Apple. Keystone

Apple ha annunciato l'apertura questo mese di un nuovo mega negozio a Shanghai, mentre le vendite di iPhone nel Dragone hanno registrato un crollo del 24% nelle prime sei settimane del 2024.

Il gruppo californiano ha inoltre reso noto che sta lavorando all'apertura di un laboratorio a Shenzhen per rafforzare i legami con la Cina.

Quello nella capitale economica cinese sarà il suo ottavo store della società di Cupertino che sta realizzando la sua più grande rete di vendita al dettaglio al di fuori degli Usa in un momento in cui le vendite di iPhone in Cina rallentano a fronte di una concorrenza in aumento con i marchi locali come Huawei e Xiaomi.

Il nuovo spazio commerciale, Apple Jingan, si trova nel centro della città che già ospita il maggior numero di negozi del gruppo nel Dragone: sarà inaugurato il 21 marzo, diventando uno dei 47 negozi in tutto il paese. Secondo i media locali, il negozio copre un'area di 3835 metri quadrati, con un investimento totale di 83,4 milioni di yuan (10 milioni di franchi): è secondo per costi sostenuti solo a quello sulla Fifth Avenue di New York.

Inoltre, la società ha annunciato l'espansione del suo centro di ricerca applicativa di Shanghai per supportare la produzione dei prodotti. Nel corso del 2024 ne aprirà un altro a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, allo scopo di rafforzare i test e la ricerca di prodotti, tra cui Vision Pro.

SDA