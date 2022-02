In arrivo il nuovo iPhone SE e un tablet a prezzo concorrenziale?

L'iPhone SE aveva segnato un nuovo approccio per l'azienda di Cupertino. Keystone

Apple prepara il suo primo appuntamento del 2022. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, che pubblica periodicamente una newsletter dedicata al mondo della mela, la data scelta dal colosso americano per svelare nuovi prodotti è l'8 marzo.

I probabili protagonisti dell'evento saranno iPhone SE 3, ossia lo smartphone «economico» di Cupertino e l'iPad Air 5, il tablet destinato alla massa e dal prezzo concorrenziale (a differenza degli iPad Pro). Entro la fine dell'anno sono attesi i visori o gli occhialini di realtà aumentata e virtuale.

iPhone SE e iPad hanno già ricevuto le certificazioni e autorizzazioni dagli organi di controllo statunitensi, con la produzione di massa che dovrebbe essere partita a inizio anno. Stando a Gurman, il perdurare della crisi pandemica e l'incertezza sull'andamento dei contagi, soprattutto negli Stati Uniti, avrebbe convinto Apple a procedere, anche questa volta, solo con uno streaming online.

Per l'azienda, il ritorno su un palcoscenico fisico e in presenza potrebbe arrivare, almeno in parte, con la Worldwide Developer Conference di giugno, la kermesse dedicata agli sviluppatori.

SDA