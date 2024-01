Gli analisti prevedono una debole domanda in Cina. Keystone

Apple incassa il secondo downgrade in una settimana. La società finanziaria Piper Sandler &Co ha ridotto la sua valutazione su Cupertino da «overweight» a «neutral», citando il debole contesto macroeconomico in Cina che peserà sulla domanda per l'iPhone.

I titoli Apple lo scorso anno sono saliti del 50%, ma nelle prime sedute del 2024 sono calati del 4,3%, bruciando quasi 130 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

SDA